صندوق التقاعد: منصة رقمية للتحقق من مصداقية الوثائق

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن تطوير منصة رقمية للتحقق من مصداقية الوثائق منصة رقمية تسمح بالتحقق من مصداقية الوثائق المستخرجة من المنصات الرقمية للصندوق “فضاء المتقاعد” وكذا منصة الهاتف المحمول “تقاعدي”.

وفي بيان للصندوق عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أووضح أنه بإمكان الولوج إلى هذه المنصة عبر فضاء الخدمات الرقمية من الموقع الالكتروني للصندوق

www.cnr.dz .

أوعلى رابط منصة التحقق من الوثائق التالي:

https://retraite.cnr.dz/#/validate.

وتضمن هذه المنصة لكل الإدارات والمؤسسات مصداقية هذه الشهادة المتخرجةو التي تحتوي على طريقة تأمين كرموز وأرقان تتغير بإستمرار، زيادة على رمز الاستجابة السريع QR – Code.

ولتوضيح العملية أكثر وضع الصندوق فيديو توضيحي للعملية بالإضافة إلى طرق الحماية التي تتوفر عليها هذه الوثيقة تجعلها صالحة للإستخدام في الملفات الادارية.

ولتوضيح العلمية شاهدوا الخطوات: