صندوق التقاعد يدعو مواليد مارس إلى تجديد وثائقهم

دعا اليوم الثلاثاء، الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جانفي إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال الشهر الجاري.

ووضع الصندوق تحت تصرّف المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين طريقة رقمية عصرية لتجديد. وثائق الثبوتية دون مشقة التنقل للوكالات المحلية، عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz.

وهذا حسب نوع التقاعد، فبالنسبة للتقاعد المباشر، يتم استعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-Face). لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

أما التقاعد المنقول، فيتم تأكيد الهوية عبر التعرف على ملامح الوجه، مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة). وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد إتمام العملية بنجاح، يصل للمتقاعد المستفيد إشعار عبر تطبيق تقاعدي يؤكد تجديد الوثائق عن بُعد.

كما ذكر ، الصندوق الوطني للتقاعد أنه يعتمد نظام تجديد الوثائق مرة واحدة في السنة، وفق شهر ميلاد كل متقاعد، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.

