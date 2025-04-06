صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم

دعا الصندوق الوطني للتقاعد كافة المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، المولودين في شهر أفريل، إلى الشروع في عملية تجديد وثائقهم خلال شهر أفريل الجاري.

وقد أطلق الصندوق الوطني للتقاعد حملة دورية لتجديد الوثائق الثبوتية الخاصة بالمتقاعدين، تخص هذه المرة المعنيين المولودين خلال شهر أفريل، وذلك في إطار تنظيم عمليات التحديث السنوي حسب شهر الميلاد.

ويمكن للمعنيين إتمام عملية التجديد عبر خيارين: إما من خلال تطبيق الهاتف المحمول “RetraiteDz”، الذي يتيح إجراء العملية عن بُعد باستخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه، أو بالتوجه شخصيًا إلى أقرب وكالة محلية للصندوق.

وتختلف متطلبات الوثائق بحسب نوع التقاعد؛ ففي حالة التقاعد المباشر يُطلب تأكيد الوجود على قيد الحياة، فيما تُرفق حالات التقاعد المنقول بوثائق إضافية مثل شهادة عدم الزواج، شهادة مدرسية، أو شهادة عدم مزاولة نشاط مهني، حسب وضعية المستفيد.

وقد أكد الصندوق أن إشعارًا يؤكد نجاح العملية يُرسل عبر التطبيق بمجرد المصادقة على الوثائق. كما شدد على أهمية احترام آجال التجديد السنوية لضمان استمرارية صرف المعاشات دون انقطاع.

و جدد الصندوق دعوته للمتقاعدين لمتابعة آخر المستجدات عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب:

https://youtube.com/@cnr_ algerie