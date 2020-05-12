صندوق التقاعد يطلب ضخ المعاشات يوم 18 ماي

راسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الصندوق الوطني للتقاعد، المديرية العامة لبريد الجزائر من أجل الموافقة على صب معاشات المتقاعدين يوم الثامن عشر ماي الجاري.

وأفادت مصادر رسمية بمبنى الوزارة، في حديث خصت به”النهار أونلاين”، بأن الصندوق الوطني للتقاعد قد تقدم بمراسلة رسمية إلى مسؤولي مديرية بريد الجزائر، تضمنت مقترح تحديد يوما واحدا عوض أربعة مثلما كان معمولا به في الرزنامة العادية.

ويأتي هذا المقترح من أجل صب معاشات 3 ملايين و266 ألف متقاعد بتاريخ يوافق 18 ماي الجاري تحسبا لعيد الفطر المبارك وأكدت استحالة الفصل في هذا التاريخ دون موافقة مصالح البريد.

إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بأن إدارة صندوق التقاعد قد رصدت غلافا ماليا قدر بـ 40 مليار دينار بما يعادل 4000 مليار سنتيم من أجل صب الزيادات التي أقرتها الحكومة في معاشات المتقاعدين خلال شهر جوان الداخل والتي تراوحت نسبها بين اثنان وسبعة من المائة.

وتكون هذه الزيادة بـ 7 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000 دج، وبـ 4 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج و تساوي 50.000 دج ، وبـ 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج ، وبـ 2 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج”.