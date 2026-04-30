صندوق التقاعد يطلق منصة للإطلاع على قيمة الزيادة في المعاشات

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد منصة رقمية جديدة للإطلاع بسهولة على قيمة الزيادات في المعاشات والمنح بعنوان سنة 2026.

وأشار الصندوق في بيان له، إلى أنه يمكن الولوج مباشرة إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://reval.cnr.dz/. كما يمكن الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق: www.cnr.dz.

وأضاف أن المنصة متاحة 24/24 وتتيح لكم الاطلاع على معلوماتكم بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل.