صندوق التقاعد يعرض أحدث تطبيقاته الرقمية

أشرف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أمس الخميس، على فعاليات يوم إعلامي داخلي خُصّص لعرض أحدث الخدمات الرقمية المطورة من طرف الصندوق، وذلك في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أوضح المدير العام أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يحرص الصندوق على تنظيمها لفائدة عماله. بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات التكنولوجية. وشرح آليات عمل التطبيقات الرقمية الجديدة المعتمدة في تسيير الملفات والخدمات.

وأكد عبدلي أن تحسين الأداء العام للمؤسسة يمر حتما عبر إشراك المورد البشري في كل مراحل التحول الرقمي. مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المهندسون والمطورون داخل الصندوق.

واعتبر أن الكفاءات التقنية تمثل حجر الزاوية في عملية التطوير. لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في إنتاج حلول رقمية فعالة ومتكيفة مع احتياجات المرتفقين.

وتضمن اللقاء تقديم عروض تقنية مفصلة حول باقة من الخدمات الرقمية الجديدة التي باتت متاحة للمواطنين. والتي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد. مع تقليص زمن معالجة الملفات الإدارية وضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة في مختلف المعاملات.

كما ينتظر أن تحدث هذه الخدمات المطورة نقلة نوعية في علاقة الصندوق بالمرتفقين. من خلال تعزيز الثقة وتكريس ثقافة الخدمة العمومية الرقمية.