صندوق الضمان الاجتماعي يتكفل بتكاليف الولادة بالعيادات الخاصة

قال المدير المركزي للاداءات، زيداني زين الدين، أن تكاليف الولادة في العيادات الخاصة تقع بالكامل على عاتق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وكشف زيداني، للإذاعة الجزائرية، أن تكاليف الولادة في العيادات الخاصة، تتراوح بين 25 ألف دينار و60 ألف دينار، وأنها تقع بالكامل على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك، في إطار الاتفاق المبرم بين الصندوق الاجتماعي، وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة هدفه التكفل بالنساء الحوامل وتحسين ظروف الولادة.

وجاءت هذه الاتفاقية، لتغطي الجزء الأخير من عملية الحمل، وكذا لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام، وإعفاء المواطنات من الدفع المسبق لتكاليف الولادة والعلاج.

وأشار ذات المتحدث، أن إجراء العمليات القيصرية، يجب أن يخضع لشروط طبية وتقنية حفاظا على صحة الحوامل.