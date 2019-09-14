صندوق النقد الدولي.. الإقتصاد العالمي بعيد عن الركود

استبعد صندوق النقد الدولي دخول اقتصاد مختلف دول العالم في مرحلة ركود رغم تزايد التوترات التجارية بين مختلف الدول.

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة “رويترز” أنه ورغم تأثير التوترات التجارية على نمو الإقتصاد العالمي فلن يتم تسجيل حالة ركود عالمية.

وأوضح ذات المتحدث أن تقديرات “الأفامي” تستبعد تسجيل ركود في نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر مسؤول “الأفامي” عن تسجيل تراجع في نشاط قطاع التصنيع فيما سجل قطاع الخدمات تحسنا طفيفا.

كما تحدث المسؤول أن صندوق النقد الدولي يستعد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم.

ويصدر “الأفامي” توقعات اقتصادية مرتين كل العام وشمل الناتج المحلي الإجمالي العالمي للسنة الجارية والسنة القادمة.