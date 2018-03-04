صندوق النقد الدولي: الجزائر قادرة على تخطي مصاعبها المالية

استقبل وزير الصناعة يوسف يوسفي اليوم بالعاصمة وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده جون فرانسوا دوفان رئيس البعثة إلى الجزائر.

والذي أكد قدرة الجزائر على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها بسبب تراجع المداخيل النفطية.

وأوضح دوفان بأن الاقتصاد الجزائري يمتلك إمكانيات هامة، قادر على تجاوز الصعوبات الناجمة عن انخفاض الايرادات النفطية.

مضيفا أن هذه الصعوبات تمثل فرصة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي”.

واستعرض الطرفان الوضع الاقتصادي للجزائر وكذا السياسات التي تنتهجها البلاد لامتصاص الصدمة الخارجية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط.

كما تطرقا إلى ضرورة تسريع مسار تنويع الاقتصاد الجزائري والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك في ظل الظرف المالي الحالي.

كما اوضح يوسفي لممثلي صندوق النقد الدولي بأن الجزائر تمكنت إلى غاية الآن من تحمل الصدمة.

بفضل السياسة والاجراءات التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الاخيرة والتي سمحت بامتصاص آثار هذه الصدمة.