صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو في الدول الإفريقية

توقع صندوق النقد الدولي، تراجع النمو في الدول الإفريقية، مقارنة بالسنوات الماضية.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي، أن النمو سيبلغ 3.4 بالمائة في 2019، و3.6 في المائة في 2020، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العامين، مقارنة بالتوقعات في عدد أفريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».

وأورد التقرير أن قوة النمو في كثير من البلدان غير كثيفة الموارد توازن جزءاً من ضعف الأداء في أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ساهمت أسعار النفط المرتفعة في دعم أنغولا ونيجيريا، والبلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع الدين بسرعة على مستوى كثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وبالتالي ينبغي أن تركز السياسات المالية على احتواء الديون، بينما تعطي الأولوية للإنفاق على البنية التحتية والنفقات الاجتماعية الضرورية، وليس النفقات المتكررة، والدعم الذي لا يوجه بدقة للمستحقين.

وأوضح أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في الاقتصادات الناشئة منخفضة الدخل، لأنه يساعدها على المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

أما على المستوى العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019.

ووصف وضع الاقتصاد بالمعتدل والمتباطئ، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومسار بريكست الصعب في أوروبا.

وحذر من أن مزيداً من الرسوم الجمركية الأميركية الصينية، أو خروجاً بريطانياً غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد.