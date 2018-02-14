صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر لمراجعة قيمة الدينار

دعا صندوق النقد الدولي الجزائر لمراجعة قيمة الدينار، بخفض قيمته أمام العملات الصعبة.

وجاءت هذه الدعوات من طرف الصندوق الدولي كضغوطات بخفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

وقال الخبير الإقتصادي عبد الرحمان بن خالفة بأن صندوق النقد الدولي تدخل في الإقتصاد الوطني وقال بأن الإقتصاد الجزائري وصل إلى إستثمار عمومي كبير.

مضيفا بأن هذا الإستثمار لابد له ان يرجع على السوق وعلى المعاملات الإقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

كما اضاف أن الصندوق النقد الدولي مهمته المطالبة بحقيقة قيمة الدينار، والقيمة الحقيقية للمؤشرات الإقتصادية.

لإشارة، فبرغم من عدم إستقرار قيمة الدينار إلاّ أن الجزائر لم تلجأ للإستدانة كما فعلت سابقا بل باشرت بإصلاحات إقتصادية التي من شأنها أن ترفع قيمته.