صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح ندوة الجزائر

أثنى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد عزور، أمس الخميس، بنجاح الندوة التي نظمها بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي حول الاندماج الإقليمي بين شمال إفريقيا و أوروبا و إفريقيا جنوب الصحراء.

مؤكدا أن هذا الحدث سمح بتبادل الآراء حول الأعمال ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز التواصل بين هذه المناطق.

وصرح عزور، خلال جلسة الإختتام، بالجزائر العاصمة، أن الندوة التي نظمت تحت شعار ” شمال إفريقيا: ربط القارات وتعزيز الفرص” قد وفرت إطارا ثريا لمناقشة الأولويات الإقليمية.

مضيفا: “لقد حان وقت شمال إفريقيا حيث بإمكان هذه المنطقة أن تصبح همزة وصل بين القارات”. منوها بدور السلطات الجزائرية في تنظيم هذا الحدث.

كما أشار نائب محافظ بنك الجزائر، مصطفى عبد الرحيم، إلى أن المنطقة تحتل مكانة إستراتيجية في الخريطة الاقتصادية و الجيو-سياسية الإقليمية والدولية، بفضل تاريخها ورأسمالها البشري. سيما وأنها تمثل فضاء طبيعيا للتواصل بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا والشرق الأوسط ورافعة للتعاون بين القارات.

كما جدد المتدخل استعداد الجزائر للمساهمة في بناء محيط يقوم على الثقة و التوقعية و احترام الالتزامات.

كما أبرزت نتائج مجموعات العمل الثلاث الدور المحتمل لشمال إفريقيا في تنقل الأشخاص ونقل السلع والطاقة. مع التأكيد على أهمية الإصلاحات والاستثمارات والتعاون الإقليمي وتحقيق هذه الإمكانيات.

و قد أشرف الوزير الأول سيفي غريب أمس على افتتاح أشغال هذه الندوة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة). بحضور مسؤولين سامين في الدولة إلى جانب محافظ بنك الجزائر بالنيابة، معتصم بوضياف والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.