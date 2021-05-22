صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات بـ 50 مليار دولار لأميركا اللاتينية بسبب كورونا

أودت جائحة كوفيد-19 في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم.

واقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

وسجلت قرابة 90 بالمئة من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو.

وتعاني دول أميركا اللاتينية من عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية.

وحصّنت 3 بالمئة فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

وفي واشنطن اقترح صندوق النقد الدولي أمس الجمعة خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم.

بينما تعهّدت شركات اللقاحات تقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل.

من ناحيتها تعهدت شركات مصنّعة للقاحات المضادة لكوفيد تزويد مليارات الجرعات لدول فقيرة بحلول نهاية العام.

وتعزز اللقاحات الأمل بقرب خروج دول العالم من وباء أنهك الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3,4 ملايين شخص منذ نهاية 2019.