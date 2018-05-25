صندوق النقد الدولي يقرُّ قواعد التمويل الإسلامي في تقييماته

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019.

في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية.

اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج مبادئ “الخدمات المالية الإسلامية” في ماليزيا في تقييماته.

من أجل تنظيم عمل “البنوك الإسلامية” والإشراف عليها.

وقال الصندوق في بيان له إن نمو التمويل الإسلامي فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل.

مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019.

من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية.

وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية.

إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة.

ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار.