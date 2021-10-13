صندوق النقد الدولي: 3.4 بالمئة نسبة النمو في الجزائر سنة 2021

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي في الجزائر خلال سنة 2021 نحو الإرتفاع. ليبلغ نسبة 3.4 بالمئة مقابل نمو مستبق بنسبة 2.9 بالمئة خلال أفريل الفارط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الإقتصادية العالمية. الذي صدر أمس بمناسبة إجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمّع البنك العالمي. ونمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر بـ 1.9 بالمائة خلال سنة 2022.

كما توقعت المؤسسة النقدية الدولية إرتفاع النمو لسنة 2020 ليبلغ -4,9 بالمئة مقابل -6 بالمئة المتوقعة في طبعة شهر أفريل. أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فمن المرتقب أن يستقر هذه السنة في -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ومن المنتظر أن ينخفض هذا العجز, الذي بلغ – 12,7 بالمئة في 2020. نسبة -5,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2022

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