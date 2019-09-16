صندوق النقد العربي يتوقع نمو الإقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة سنة 2020

أصدر صندوق النقد العربي، تقريرا توقع فيه تسجيل الإقتصاد الوطني نمو مابين 2.6 بالمائة و3.8 بالمائة سنتي 2019و 2020

وجاء في التقرير ،أن تحقيق تقدم في التنويع الإقتصادي يتوقف على توفير بيئة ملائمة ومحفزة لمناخ الأعمال.

وكان قد سجلت الجزائر حسب التقرير نمو 1.5 بالمائة في 2018 خارج المحروقات ،الفلاحة بنسبة نمو5.5 بالمائة، البناء 5.6 بالمائة.

وتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال العام الجاري 4.5 بالمائة فيما توقع 3.9 بالمائة خلال 2020.

وأشار التقرير إلى تأثر أسعار المواد المحلية نتيجة تغير أسعار المواد المستوردة التي ترتبط بتذبذب سعر صرف الأورو والدولار.

وأضاف أن الجزائر في خطتها الإستراتيجية 2030 رفع معدل النمو خارج المحروقات إلى 6.5 بالمائة بزيادة قطاع الصناعة 10 بالمائة.