صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من العام الماضي

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي من العام الذي مضى.

وأوردت ذات المسؤولة: “الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023. مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وقالت جورجيفا “للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه”.

وأضافت جورجيفا، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني.

وتابعت: “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني. وعلى المنطقة ككل، سلبيا، كما سيكون سلبيا على النمو العالمي”.