صندوق ضمان السيارات: معالجة أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا

كشف المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.

وخلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف حول “مهام و صلاحيات وكيفية الاستفادة من صندوق ضمان السيارات”، أوضح أحمد باشا أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن وعدم وجود تأمين أوعدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا.

وأكد ذات المسؤول على ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.

للإشارة، استحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، و في سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات” وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه و تسيير شؤونه بنفسه، حسب مسؤولي الصندوق.