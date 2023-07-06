صندوق ضمان الصفقات العمومية: إطلاق موقع إلكتروني جديد

أعلن صندوق ضمان الصفقات العمومية، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد. تزامنا مع الذكرى الواحدة والستين الـ61 لعيد الإستقلال والشباب.

وأوضح الصندوق الموضوع تحت وصاية وزارة المالية، أن هذه البوابة الكترونية الجديدة المتوفرة عبر الرابط : www.cgmp.dz. تأتي بواجهة عصرية بسيطة وسهلة الإستعمال. وكذلك بمواصفات تواكب التطور الرقمي في مجال تصميم المواقع الإلكترونية الحديثة.

ويتضمن الموقع الالكتروني الجديد المنجز من قبل مهندسين متخصصين من الصندوق. جميع الخدمات والمنتجات التي يوفرها الصندوق للمتعاملين الإقتصاديين الحائزين على صفقات عمومية. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى خريطة تفاعلية للمشاريع الممولة خصص الصندوق لزبائنه فضاء جديدا يسمح لهم بمحاكاة. بكيفية تقديرية، قيمة الفاتورة أو المبلغ الواجب دفعه. وفقا للكفالة أو التسبيق المالي المتحصل عليه من الصندوق.

كما أوضح الصندوق، أنه بفضل هذا الموقع الإلكتروني سيتمكن المقاولون عبر خاصية “حسابي” من التسجيل والولوج إلى البوابة التجارية التي تسمح لأي مؤسسة راغبة في الحصول على منتجات الصندوق من تحميل وارسال بسهولة وسرعة كافة الوثائق اللازمة بإعداد ملف يتم دراسته عن بعد.

ويهدف الصندوق من خلال إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الجديد لـتوفير بيئة رقمية آمنة وفعّالة لزبائنه وجميع الراغبين في الإطلاع على خدماته، تتماشى مع متطلبات العصر. مشيرا إلى أنه خصص لزبائنه عبر هذه المنصة فضاء يتضمن إجابة على معظم الأسئلة المتداولة عن نشاطه.

ويعد هذا الموقع الغلكتروني الجديد خطوة أولى نحو تجسيد مشروع صندوق ضمان الصفقات العمومية. المتمثل في إطلاق وكالة افتراضية رقمية خاصة بالصفقات العمومية. وجعل الصندوق قطب استشاري وتكويني ومركز إشعاعي في مجال الطلبية العمومية وهذا تحت اشراف وزارة المالية.

كما يعد هذا الموقع الالكتروني الجديد الذي تم اطلاقه وفقا لتوجيهات السلطات العليا للوطن. من بين الحلول الرقمية لعصرنة وتحقيق التحول الرقمي لقطاع المالية. وكذا جل المؤسسات والادارات العمومية.

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