صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. العمل بآلية الضمان المالي عن بعد إبتداء من اليوم

أعلن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “لفقار” عن البدء بالعمل بآلية الضمان المالي عن بعد إبتداء من اليوم الأربعاء.

وأكد الصندوق، اليوم الأربعاء في بيان له، أنه وتماشيا مع تعليمات الوزارة الوصية الرامية الى الحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات المدير العام، عبد الرؤوف خالف، تقرر بداية العمل بآلية الضمان المالي عن بعد.

وأضاف الصندوق أن دخول العمل بالآليى سيكون اعتبارا من اليوم الفاتح من أفريل 2020 إلى غاية نهاية إجراءات الحجر الصحي بالبلاد.

وأوضح طات المصدر أن تطبيق آلية الضمان المالي عن بعد يتم بفضل اعتماد الصندوق على نظامه المعلوماتي Système d’information FGAR.

وأكد صندوق لفقار أن النظام المعلوماتي سيمكن من استقبال طلبات الضمان عبر الموقع الإلكتروني، ودراسة الملفات إلكترونيا عن بعد، والإجابة على انشغالات أصحاب المشاريع.

كما سيمكن أيضا من تبليغ البنوك الشريكة بقرارات منح الضمانات في آجالها.