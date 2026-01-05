صندوق ضمان القروض يُوسع خدماته إلى قروض الإستغلال بـ15 بنكا في جانفي

قال المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادي تمام، أن الصندوق يواصل العمل على توسيع خدماته لتشمل قروض الإستغلال. من خلال التوقيع على اتفاقيات مع 15 بنكا شريكا. ينتظر استكمالها قبل نهاية شهر جانفي الجاري. بهدف تعزيز المرافقة المالية لحاملي المشاريع.

وأضاف الهادي تمام أن صندوق ضمان القروض قام ابتداء من شهر نوفمبر الماضي، بتوقيع إتفاقيات مع ثلاثة بنوك لإدراج قروض الاستغلال ضمن الضمانات التي يمنحها. على أن يرتفع هذا العدد إلى 15 بنكا خلال جانفي 2026.

كما تحدد هذه الاتفاقيات سقف القرض بـ50 مليون دج مع ضمان أقصى قدره 35 مليون دج أي بنسبة تغطية تقدر بـ70 بالمائة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحكام قانون المالية لسنة 2025 الذي رخص للصندوق بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية. بعد أن كان نشاطه يقتصر منذ إنشائه في 2004 على ضمان قروض الاستثمار.

ويهدف توسيع ضمان قروض الإستغلال إلى الإستجابة لصعوبات التمويل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لا سيما تلك التي هي في مرحلة الإنشاء أو التطوير والتي غالبا ما تفتقر إلى الضمانات العينية التي تطلبها البنوك. كما يسمح هذا الاجراء بتقاسم المخاطر بين الصندوق والبنوك والمؤسسات المالية مما يشجع على منح تمويلات على المديين القصير والمتوسط. حسب الشروح المقدمة من طرف السيد تمام.

وبخصوص حصيلة نشاط الصندوق, تشير بيانات هذه الهيئة إلى مرافقة 297 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال سنة 2025. من شانها استحداث نحو 5615 منصب عمل. ويبلغ إجمالي تكلفة المشاريع 5ر40 مليار دج مقابل مجموع ضمانات ممنوحة قدرها 29ر12 مليار دج.

