صندوق كاكوبات.. إستخراج شهادة أداء المستحقات والانتساب عن بعد

كشف عبد المجيد شكاكرة المدير العام الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية. عن إستحداث خدمتين رقميتين جديدتين لتفادي التنقل للوكالات الجهوية.

وقال شكاكرة في كلمة له خلال إطلاق الخدمتين الرقميتين، أن الصندوق تبنى التكنولوجيات الحديثة في التسيير والتعاملات للتقرب من المواطن. أين تم استحداث خدمات وٱليات لتحسين وتطوير المرفق العام والقضاء على البيروقراطية.

وأضاف شكاكرة، أنه تم إستحداث وإطلاق رسمي لخدمتين جديدتين وستكون سارية المفعول بداية من الغد الإثنين. وهي شهادة ٱداء المستحقات و شهادة الانتساب عن بعد لمواصلة الخدمات الرقمية التي تصل إلى 13 خدمة خلال 3 سنوات. مشيرا إلى أن هنالك تطبيقات جديدة سيتم اطلاقها الأشهر المقبلة للمقاولين وعمال البناء والأشغال العمومية والنقل.

وأوضح ذات المتحدث، أن صندوق كاكوبات يسعى خلق خدمات جديدة لاسيما الخدمات الالكترونية التي أصبحت ضرورة حتمية خاصة في ضوء التغيرات التكنولوجية الحاصلة في العالم.