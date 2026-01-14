صندوق “كاكوبات” يطلق خدمة الإقتطاع الأوتوماتيكي للإشتراكات

أعلن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”. عن انطلاق الحملة الإعلامية الوطنية الخاصة بخدمة الاقتطاع الأوتوماتيكي للاشتراكات، كحلّ رقميّ مبتكر.

وتهدف هذه الحملة إلى تسهيل وتسريع عمليات الدفع عن بعد للإشتراكات لفائدة المؤسسات. وذلك عبر تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كافة التراب الوطني. حيث تندرج هذه الحملة في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية.

كما تتيح خدمة الاقتطاع الأوتوماتيكي والدوري لمبالغ الاشتراكات أو المستحقات تلقائيا من الحساب البنكي أو البريدي للمستخدم. بما يضمن تسديد الاشتراكات بانتظام ودون الحاجة إلى التنقل، مع تفادي التأخيرات المرتبطة بآجال الدفع، مما يساهم في رفع كفاءة وفعالية المعاملات المالية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

ويتم تفعيل الخدمة من خلال منح المستخدم ترخيصًا بنكيًا أو بريديًا لصندوق كاكوبات، يسمح له باقتطاع المبالغ المستحقة عند حلول موعد الدفع. حيث تحوَّل المبالغ مباشرة إلى حساب الصندوق وتسجَّل العملية آليًا ضمن النظام المعلوماتي.

كما تمكّن هذه الخدمة المرتفق من تسديد عدة إشتراكات انطلاقًا من حساب واحد وعبر عملية واحدة، مهما بلغ عدد الورشات المصرّح بها. وذلك بموجب تخويل واحد يودع مرة واحدة ويظل ساري المفعول للاقتطاعات الدورية.

وتعد خدمة الاقتطاع الآلي إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها صندوق كاكوبات، والتي بلغ عددها حاليًا 23 خدمة رقمية. حيث تساهم في توفير الوقت والجهد، وتعزيز متابعة العمليات المالية، فضلًا عن ترسيخ الثقة ورفع مستوى رضا المرتفقين بفضل ما توفره من فعالية ومرونة وسهولة في الاستخدام.

وأوضح الصندوق، أنه يمكن تحميل وثيقة التصريح بالاقتطاع يتم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق WWW.CACOBATPH.DZ

