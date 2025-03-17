صندوق “كاكوبات” يطلق خدمة رقمية جديدة

أعلن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية “كاكوبات”. عن إطلاق خدمة جديدة لصالح مرتفقي الصندوق، وذلك عبر بوابته الإلكترونية “تصريحاتكم”.

وحسب بيان للصندوق، فإن الخدمة تمكن أصحاب المؤسسات من إرسال ملف تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية كاملا وبشكل إلكتروني. متيحةً لهم ربح الوقت وتجنب عناء التنقل إلى مكاتب الصندوق. خاصة وأن الخدمة متوفرة على مدار اليوم والساعة. وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ومن مزايا هذه الخدمة الجديدة والمتمثلة في إرسال التعهد بتوقف الورشة إلكترونيًا عبر حسابات المرتفقين. إعفائهم من ضرورة تقديم هذه الوثيقة شخصيًا لدى وكالة انتسابهم.

كما تعتبر هذه الخطوة جزءًا من تنفيذ استراتيجية الصندوق للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لآلاف العمّال المعرّضين لسوء الأحوال الجوية. أثناء تأدية مهامهم، وذلك بهدف حماية صحتهم وضمان سلامتهم.

وكشف الصندوق، أن العملية تتم باتباع خطوات سهلة وبسيطة، إذ يبدأ المستخدم بالتصريح بتوقف نشاط الورشة كأول خطوة. وذلك بإدراج كافة المعلومات المتعلقة بالورشة مع بقية البيانات الضرورية.

لتلي هذه الخطوة مرحلة استئناف النشاط كثاني مرحلة يصرِّح فيها المستخدم بتاريخ عودة نشاط العمال إلى الورشة، أين سيتمكّن في هذه المرحلة من تحميل التصريح بالتعهد من خلال النقر فقط على ملف التعهد بالتصريح بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوي. ثم نسخه وملأه بكافة المعلومات المطلوبة ليعاد تحميله بعد إمضاءه وختمه من طرف المرتفق والممثل النقابي أو ممثل لجنة المشاركة. أو ممثلا العمال ثم ارسال القائمة الإسمية. ليتم بذلك كافة خطوات التصريح الالكتروني بكل أريحية دون ضرورة التنقل لتقديمها لدى وكالة كاكوبات.

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