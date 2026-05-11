صندوق كاكوبات يطلق رسميا خدمة “تصريح الغير”

أعلن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”. عن الإطلاق الرسمي لآلية “تصريح الغير”. وذلك ابتداءً من طلع شهر ماي الجاري.

وقال عبد المجيد شكاكري المدير العام للصندوق، إنّ هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الصندوق الهادفة إلى عصرنة خدماته وتعزيز فعالية منظومة التصريحات بما فيها عمليات الدفع. حيث تمثل هذه الآلية نقلة نوعية في تسيير العلاقات الإدارية. لاسيما من خلال استهداف مكاتب المحاسبة التي تعد فاعلا محوريا في مختلف العمليات التصريحية والإجراءات المرتبطة بها. مضيفا أن الصندوق يوفر فضاء رقميا موحدا عبر بوابة تصريحاتكم”. يمكن مكاتب المحاسبة من تسيير عدة مؤسسات عبر حساب واحد، وفق أعلى معايير الأمان والمرونة.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه الخدمة تعكس حرص الصندوق على بناء بيئة رقمية متكاملة لفائدة كافة المتعاملين، من مؤسسات منتسبة ومكاتب محاسبة. حيث تم تبسيط إجراءات “تصريح الغير” بشكل يضمن سهولة الاستخدام وفعالية الأداء. كما تتيح هذه الآلية إمكانية تتبع العمليات التصريحية بشكل أني، بما يعزز شفافية المعاملات ويرفع من مستوى موثوقيتها بين الصندوق وشركاته.

وأوضح في ياق ذي صلة، أنه قد تم تطوير آلية تصريح الغير بالتنسيق مع المصف الوطني للخبراء المحاسبين (ONEC) والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين (ONCA).عقب دراسات معمقة ومشاورات تقنية موسعة، شملت مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية، لضمان ملاءمتها لاحتياجات المستخدمين. كما خضعت هذه الخدمة لتجارب ميدانية دقيقة، قصد التأكد من فعاليتها وسهولة استخدامها قبل إطلاقها الرسمي. مع إيلاء أهمية خاصة لأمن المعلومات وحماية البيانات المتعلقة بالمؤسسات المنتسبة والعمال المصرح بهم.

هكذا يتم تفعيل خدمة التصريح

وتتم عملية تفعيل الخدمة عبر خطوات مبسطة، حيث تقوم المؤسسة بتعيين مكتب المحاسبة من خلال إرسال دعوة الكترونية رسمية،.تعقبها عملية تفويض رقمي تتم المصادقة عليها من الطرفين، مما يمنح مكتب المحاسبة صفة الطرف المفوض داخل المنظومة الرقمية للصندوق. ويتيح له الولوج إلى بوابة “تصريحاتكم” وتسيير مختلف العمليات لفائدة المؤسسات المعنية ضمن فضاء رقمي موحد.

