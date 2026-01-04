صندوق “كناس” يطلق خدمة جديدة

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، عن إطلاق خدمة جديدة تندرج في إطار رقمنة وعصرنة وسائل الدفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. ويتعلق الأمر بالاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الإجتماعي.

وأضاف الصندوق، أن هذه الخدمة جاءت لضمان إحترام آجال الدفع وتجنيب للغرامات والزيادات المترتبة عن التأخر في التسديد. بالإضافة كذلك إلى تحقيق الانسجام بين المبالغ المصرّح بها والمبالغ المسددة. تحسين إجراءات تتبع عمليات تسديد الاشتراكات بكل سرعة وأمان. وتجنب عناء التنقل إلى مراكز الصندوق لدفع اشتراكات مستخدميكم.

وأضاف الصندوق، انه على الزبائن تقديم ترخيص إلى البنك المعتمدين لديه للقيام بعملية الاقتطاع الآلي للاشتراكات المستحقة تلقائيا من حسابكم البنكي في الوقت المحدد لها لفائدة الصندوق. كما يمكنكم تحميل الترخيص عبر بوابة التصريح عن بعد عبر الرابط التالي: https://teledeclaration.cnas.dz