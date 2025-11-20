صندوق FNPOS: جديد منحة إعانة السكن

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن جديد المنحة غير القابلة للاسترداد للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS.

وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال للنائب بالبرلمان عمر مشري، أنه سيتم فتح الدفعة الثانية من إعانة السكن FNPOS. وستُفتتح التسجيلات للاستفادة من الدفعة الثانية بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والمالية.

وأضاف الوزير أن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق حالت دون قدراته على تلبية الكم الكبير للطلبات في إطار صيغة السكن الريفي المسجلة. وهذا ما أدى إلى إرجاء عملية استقبال الملفات في شهر جويلية 2017.

وأشار الوزير، في رده، إلى أنه بالنظر لتحسن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق، تم إعادة إطلاق عملية منح هذه الإعانة المالية في شهر جانفي 2024.

وأضاف أنه باعتماد قرارات الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان الصندوق الوطني للسكن (سابقا) لسنة 2016، تحسبا لتحضير وإيداع المستفيدين من هذه قرارات للملفات على مستوى الصندوق.

وعليه، تم دراسة وقبول جميع الملفات المستوفية للشروط القانونية التي أودعت قبل تاريخ شهر جويلية 2017.

وبخصوص فتح التسجيلات للاستفادة من هذه الإعانة، فإن القطاع بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.