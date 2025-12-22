صندوق الأمم المتحدة للسكان يُثمّن دور الجزائر في تعزيز الحماية الاجتماعية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، فايزة بن دريس، رئيسة مكتب بعثة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر.

وخلال اللقاء، استعرضت فايزة بن دريس، المخطط العملي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في مجالات التخطيط العائلي والتحكم في المعطيات الديموغرافية. مثمنةً الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في دعم برامج الصندوق، والتسهيلات التي تسهم في تجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع.

من جهته، استعرض الوزير الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في مجال الضمان الاجتماعي. مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعكس التزام السلطات العمومية بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية. مبرزا قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة (5) أشهر كاملة والذي يعَدُّ مكسبا نوعيا ودعما إضافيا للأم العاملة، يراعي خصوصية الأمومة ويوفر بيئة عمل أكثر توازنا واستقرارا، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع العيادات الخاصة للتكفل بتوليد النساء في إطار نظام الدفع من قبل الغير.

كما أبرز الوزير مساهمة الضمان الاجتماعي السنوية في تمويل المؤسسات الاستشفائية العمومية من خلال جزافي المستشفيات، حيث رصِدَ غلاف هام بعنوان 2026، الذي يعد دعما للصحة العمومية.

هذا وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والتكفل بالسكان، والمؤمن لهم اجتماعيا، خاصة ما تعلق بحماية الأمومة والطفولة في ظل التحولات البيئية والمناخية والديموغرافية التي يشهدها العالم، مؤكدين على أهمية تعزيز هذا التعاون وتكثيف التنسيق لمواجهة هذه التحديات بما يخدم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.