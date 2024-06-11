صندوق التعاضد الفلاحي: 50بالمئة تخفيض على تأمين المركبات الجديدة و65 بالمئة على السكنات

أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، عروضا مغرية للتأمين على المركبات الجديدة والمنازل ولفائدة المهنيين متعددة الأخطار بنسب مخفضة متفاوتة، تتراوح بين خمسين وخمسة وستين من المائة.

كشفت سارة بيرام مديرة التأمين على السيارات بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، في تصريح خصت به “النهار أونلاين”، عن توقيع الصندوق على اتفاقية مع مجمع “الجيري ليدر كومباني” الممثل الحصري لعلامة شيري بالجزائر، يتمكن بموجبها زبائن المؤسسة من الاستفادة من عرض تأمينات متعددة الأخطار بنسب مخفضة تصل إلى خمسين من المائة، وأشارت المتحدثة اليوم الثلاثاء إلى أن الخدمة هذه، تمكن المستفيدين منها، من تصليح مركبتهم في حال التعرض لحادث مروري داخل ورشة الشركة صاحبة المركبة “نقوم بتصليح المركبة داخل ورشة تابعة لشركة شيري مباشرة عقب التصريح بالحادث وإخضاعها لمعاينة من طرف الخبير” وأشارت هنا إلى أن دفتر الشرط المعمول به حاليا يلزم وكيل السيارات بفتح ورشات لتصليح المركبات.

ويشمل “طاقم الخدمات الشامل “PACK”، إلى جانب التأمين على المركبات، تأمينا آخر على السكنات متعدد الأخطار يقترحه الصندوق على الزبون، بنسبة تخفيض مغرية تصل إلى خمسة وستين من المائة يستفيد منها الزبون عند تعرض منزله لأي حادث أو حتى كارثة طبيعية “يستفيد الزبون من تعويضات عند كسر الزجاج وغيرها من الخسائر الأخرى حتى ولو كانت بسبب فيضانات مثلا”.

إلى ذلك، تقترح المديرية حسبما أفادت به سارة بيرام مديرة التأمين على السيارات بالصندوق، عرضا آخرا على الزبائن الذين يقتنون مركبات من نوع “شيري” إذا كانوا مهنيين “تجار، حرفيين وغيرهم” تأمينا متعدد الأخطار ضد سرقة محلاتهم أو أي خطر يمكن أن يتعرضون له مقابل تخفيضات بنسب متقاوتة أيضا.

وكان الرئيس المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس، قد أكد على أن الصندوق أصبح يحتل مراتب ريادية في مجال التأمين على السيارات مقارنة بباقي شركات التأمين النشطة بالسوق الوطنية نظير الخدمات المقدمة.