صنع الحدث.. تسعيني يحصل على الماجستير ويستعد لنيل الدكتوراه

تمكن رجل بريطاني يبلغ من العمر 95 عاما من تحطيم الرقم القياسي للجامعة كونه أكبر شخص يتخرج في جامعة كينغستون جنوب غرب لندن في المملكة المتحدة، بعد حصوله مؤخرا على درجة “الماجستير”، ويستعد للتسجيل “للدكتوراه”.

وبحصول الدكتور ديفيد مارجوت الطبيب النفسي المتقاعد على درجة الماجستير في الفلسفة الأوروبية الحديثة. يحطم الرقم السابق وهو 93 عاما، الذي سُجّل في 1994.

وأفادت صحف بريطانية بأن “الدكتور مارجوت، الذي يعيش في مقاطعة سري جنوب شرقي إنجلترا. أكمل دراساته الأخيرة بعد 72 عاما من تأهيله طبيبا حيث شجعته التغييرات في صناعة الطب النفسي. في المملكة المتحدة على مر السنين للعودة إلى التعليم، لفهم المزيد عن الفلسفة، وكيف يمكن تطبيقها في المهنة الحديثة”.

وفي تصريحات صحفية قال مارجوت “كنت أعلم أن الوقت محدود، لذلك عندما رأيت إعلانا لدورة تدريبية في ملحق التايمز. الأدبي لدورة محلية بالنسبة لي، قررت التقديم. لقد كان الموظفون والطلاب في جامعة كينغستون متعاونين جدا معي. وكانت دورة رائعة وكان التدريس ممتازا، لذلك كان شرفا لي أن أحصل على هذه الدرجة، وأن أكون جزءا من هذه الجامعة الرائعة”.

ونصح الدكتور مارجوت أولئك الذين يفكرون في العودة إلى التعليم بعد عقود من الغياب. “إنها مقامرة إلى حد ما، لكن الشيء الرئيس هو إذا كنت مهتما، فافعل ذلك. لقد كان عملا شاقا. ولم تعُد ذاكرتي تماما كما كانت من قبل، لكنني كنت محظوظا بوجود معلمين من الطراز العالمي، وكانت تجربة إيجابية للغاية. أعتقد أنه من المهم دائما الاستمرار في تحدي نفسك حتى مع تقدمك في السن”.

وقالت الجامعة في بيان، “إنه بعد 65 عاما من الزواج، توفيت زوجة الدكتور مارغوت. قبل بضع سنوات من تفشي جائحة فيروس كورونا، وكانت دورة الماجستير مهمة بالنسبة له لإبقاء عقله مشغولا خلال هذا الوقت”.

ويعدّ الدكتور مارجوت، البالغ من العمر 95 عاما، واحدا من أكبر الخريجين سنا في المملكة المتحدة على الإطلاق. بينما يحمل آرتشي وايت البالغ من العمر 96 عاما الرقم القياسي الحالي بعد تخرجه في جامعة برايتون في 2021.

ويفكر الدكتور مارجوت الذي تأهل طبيبا في 1952، الآن في التقديم للحصول على درجة الدكتوراه بدوام جزئي. التي سينتهي منها في سن 102.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور