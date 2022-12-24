قناة النهار “صنع بالجزائر”.. بعد كسب معركة الانتاج.. الرهان على المواد الأولية بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:54 شارك غرِّد أرسل 179 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nw5Iy اقرأ أيضا إعادة بعث التنمية على مستوى المناطق الريفية..رهان لإستقرار المواطن بتيسمسيلت قناة النهار 06 ديسمبر أرقام وهمية تجعل مجهولون مشاهير عبر الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: السفير إستقبلني في مكتبه والأمور ستكون في يد السلطات الجزائرية قناة النهار 08 ديسمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر زهرة: يما ماقطعتش اليأس.. 7 سنين وهي ترضع فيا من صدرها قناة النهار 21 ديسمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر تساؤلات: الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أمام تحدي إقلاع الإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر الوزير الأول: لعدد من أعضاءالجالية المقيمة بالولايات المتحدة..نتمنى أن نراكم في بلدكم اليوم قبل الغد قناة النهار 14 ديسمبر زين عامر: المنتخب الكرواتي لم يخسر أي مقابلة منذ بداية مونديال قطر قناة النهار 07 ديسمبر