صنع جزائري.. أوّل سيارة سباق تمثل الجزائر في Formula Student UK 2026

يشارك طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش في مسابقة Formula Student UK 2026 العالمية بحلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة.

وقام طلبة هذه المدرسة بصنع أوّل سيارة سباق محلية ويمثلون بها الجزائر لأول مرة فيFormula Student UK 2026.

وأمضى فريق ENP Racing Team أشهرًا في التصميم والتصنيع والاختبارات من أجل المشاركة في المسابقة التي تُعد من أكبر وأهم المنافسات الهندسية الجامعية في العالم. والتي ستنظم على حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة .

ويجسد هذا المشروع كفاءة وإبداع المهندسين الجزائريين الشباب وقدرتهم على الابتكار.

ونشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري منشور عبر صفحته على فيسبوك يتمنى التوفيق للطلبة أعضاء فريق، ENP Racing Team.

وجاء في المنشور: “كل التوفيق لأصدقائي الطلبة أعضاء فريق، ENP Racing Team، فريق المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، وهم يستعدون لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الهندسة الجزائرية، من خلال تمثيل الجزائر لأول مرة في مسابقةFormula Student UK 2026، إحدى أبرز مسابقات الهندسية الجامعية الدولية في العالم، بحلبة سيلفرستون - المملكة المتحدة “.

“وبعد أشهر طويلة من العمل والتصميم والتصنيع والاختبارات، يشارك فريق ENP Racing Team بسيارة سباق تم تصميمها وتصنيعها في الجزائر ، حاملاً معه طموح جيل من المهندسين الشباب، وعازماً على رفع الراية الوطنية في واحدة من أشهر حلبات السباق في العالم”.