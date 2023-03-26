صنع جزائري.. إختراع جهاز لمراقبة وكشف الحرائق

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن باحثي مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إخترعوا جهاز كشف ومراقبة الحرائق.

وحسبما أفاد به الوزير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك. خلال زيارة معاينة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ببابا حسن بالعاصمة. أن الجهاز يصل مداه 20 كم لحماية الثروة الغابية.

وخلال زيارة مخابر التطوير والقاعة البيضاء للإلكترونيات والمركبات الدقيقة. وقف الوزير على البعض من منتجات البحثية التكنولوجية لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. أين أنجز المركز “كرسي متحرك ذكي”. الدرون، العداد الذكي، نظام ملاحة ذكي ، نظام خرائط رقمي.”