صنهاجي: أوميكرون ينتشر بسرعة وأعراضه خفيفة أقل من دلتا

كشف البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ، أن المتحور أوميكرون، ينتشر بسرعة إلا أن أعراضه خفيفة وأقل خطورة من المتحور” دالتا”.

وقال صنهاجي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أنه لحد الآن لم يشهد العالم أي حالة وفاة بالمتحور الجديد أوميكرون بالرغم من العدوى القوية. مشيرا إلى أنه ربما سيساهم أوميكرون في رفع المناعة الجماعية، وسيكون كلقاح طبيعي للمصاب به.

وأكد صنهاجي أن الحل الوحيد لإيقاف وتكسير إنتشار العدوى بفيروس كورونا وجميع المتحورات هو اللقاح والإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

كما قال ذات المسؤول، أنه من المهم جدا حاليا هو محاولة السيطرة على المتحور الهندي “دلتا” وهو المهيمن حاليا في الجزائر وجميع أنحاء العالم. ويشكل 90 بالمائة من الإصابات.

وتابع صنهاجي القول، أن كل اللقاحات المتوفرة في الجزائر ناجعة وفعالة، ويمكننا مواجهة المتحور أوميكرون بها.

كما قال، أن اللقاح حاليا متوفر بجميع ربوع الوطن، حيث تعمل الحكومة على توفير كل الإمكانيات لوصول اللقاح لكل المواطنين. مشيرا، إلى أن أزيد من 8 ملايير شخص ملقح في العالم إلى غاية اليوم.

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كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، عن تسجيل حالات مشكوك إصابتها بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، غير أن التحاليل أثبتت أنها سلبية.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على قناة النهار، أنه يوجد حالات أخرى مشكوك إصابتها بالمتحور أوميكرون، يتم التأكد حاليا منها. مشيرا إلى أنه في حال التأكد منها ستعلن وزارة الصحة عن ذلك.

وأضاف مدير معهد باستور، أن من غير المستغرب ظهور حالات إصابة بسلالة أوميكرون في الجزائر. كما أن التلقيح ناجع في كل الحالات وليس فقط في حال إنتشار أوميكرون.

كما أكد درار أن رفض الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا هو شبه إنتحار.

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