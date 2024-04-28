صنهاجي: إعداد إستراتيجية وإدراج الصحة في مختلف الأوساط الخاصة

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي. إن السلامة والصحة المهنية إحدى أهم أسس الأمن الصحي الوطني. الذي يعالج علميا الربط بين البيانات التي لها تأثيرا على الصحة في الوسط المهني.

وأضاف صنهاجي في كلمة له، ضمن فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل. أن هذا اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، هو يوم أقرته منظمة العمل الدولية منذ سنة 2003. إحياء واعترافا لذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية. يوم يأتي ليذكرنا بأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض في الوسط المهني. في ظل تغيرات وسطية وخاصة مناخية تزيد من الرهانات والأخطار الصحية. وقاية تتجلى من خلال تعزيز مجهودات القوى الفعالة في مجال الوقاية الصحية في أماكن العمل.

وأشار صنهاجي، إلى أن السلامة والصحة المهنية إحدى أهم أسس الأمن الصحي الوطني، الذي يعالج علميا الربط بين البيانات التي لها تأثيرا على الصحة في الوسط المهني. وبالتالي يستخرج المؤشرات ضعيفة الإشارة ويضخمها اصطناعيا ويعطيها معنى استباقيا. وهذه المنهجية، تتركز على مبدأ المراقبة واليقظة والتفعيل الآني لنظم إدارة المخاطر المهنية.

وأوضح صنهاجي، إن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنذ نشأتها، تسعى إلى وضع سياسات وبرامج رائدة ضمن إطار جهود إستباقية. تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الصحة العامة، وتعميق الدراسات في مجال الصحة البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية على الصحة العامة.

كما تولي أهمية كبيرة لموضوع ضمان الأمن الصحي في الأوساط الخاصة وعلى رأسها وسط العمل، من خلال إدراج الصحة في مختلف الأوساط الخاصة، ضمن رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025-2030. والتي هي في طور الإعداد من طرف لجنة دائمة متعددة القطاعات، نصبت على مستوى الوكالة الوطنية، والتي تتكون من 31 عضوا وخبيرا في المجال. - يضيف صنهاجي-