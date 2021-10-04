صنهاجي: إنشاء مستشفى للتكفل بالأوبئة.. وتلقيح الأطفال والحوامل ضد الفيروس

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن تصنيع اللقاح في الجزائر مهم جدا. لأن تصنيعه صحي وإستشفائي. بالإضافة إلى أن تصنيع اللقاح سيفيد الجزائر إقتصاديا بتخفيض تكلفة الإنتاج.

وأضاف صنهاجي خلال إستضافته في فروم الإذاعة، أن مصنع “صيدال” بقسنطينة يحتوي على إمكانيات وقدرات علمية تسمح بتصنيع اللقاح محليا. مشيرا إلى أنه قد دخلنا في عهدة الأوبئة وسيكون هناك أوبئة كثيرة. مضيفا أن هناك مشروع لإنشاء مستشفى للتكفل بالأوبئة يكون مرتبط بمخبر لإجراء التحاليل. كما سيكون المستشفى مكانا للحجر الصحي في حالة إنتشار أي وباء.

وأشار صنهاجي في سياق ذي صلة، أننا سنصل بدون شك لتلقيح الأطفال والحوامل ضد الفيروس. لأن الأطفال يخزّنون وينقلون الفيروس. كما سيتم نشر نتائج الدراسات لتعميم تلقيح هذه الفئة. خاصة وأنه يجب تلقيح 35 مليون جزائري لبلوغ المناعة الجماعية المحلية في ظل انتشار المتحور دلتا.

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