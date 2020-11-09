صنهاجي: الفيروس تحوّل ولم تتغير صفاته… ولا يمكن الحديث عن موجة ثانية الآن

قال كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أنه لا يمكن الحديث عن موجة ثانية الآن بالرغم من إرتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف صنهاجي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الموجة الثانية هي عندما يتحول الفيروس ويتطور لعدوى كبيرة.

وأشار صنهاجي إلى أنه لابد أن يتطور الفيروس ويصنع طفرات جينية وتتغير صفاته لكي يمكن الحديث عن موجة ثانية.

وأكد صنهاجي، أن الفيروس حاليا تحول لكن ليس لحد تغير صفاته.

وقال ذات المتحدث، أن المخطط الاستعجالي الحكومي حاليا لمواجهة كورونا ممنهج وإيجابي وساعد على تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد ذات المتحدث، أنه يتم المراهنة على الثقافة الفردية لمواجهة الوباء، وتقييد الردع للتحكم في سلوكهم لتخفيف من نسبة الإصابة.

وأضاف أن تصاعد أعداد الإصابات سببه يعود إلى رد فعل لتهاون المواطن في احترام البروتوكول الصحي بمجرد تخفيف الحجر

ودعا صنهاجي إلى التخفيف من قيمة الغرامة المالية المطبقة، حاليا والمقدرة بمليون سنتيم، وتخفيفها إلى 3 آلاف دينار لضمان تسديدها.