صنهاجي: اللقاحات قلّصت نسبة 50 بالمائة من الوفيات.. ولا أعراض خطيرة لها

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، إن المواطنين في الوقت الحالي يتخوفون من اللقاح أكثر من الفيروس.

وأضاف صنهاجي في فروم الإذاعة الوطنية، أن اللقاحات ومنذ قرن قلّصت من نسبة الوفيات في الامراض المعدية بـ 50 بالمائة.

وأوضح ذات المتحدث، أنه يجب التواصل جيدا مع المواطنين وتحسين طريقة التواصل لإيصال الأفكار الصحيحة لهم عن اللقاح والفيروس.

خاصة وأن العديد من المواطنين رفضوا تلقي اللقاح، وفيما بعد إستغنوا عن فكرة الرفض وأصبحوا يريدون التلقيح.

وعن أعراض اللقاح، أفاد صنهاجي أنه تمت دراسة الأعراض وهي نفسها في اللقاحات المعروفة، مثل الحمى، مفيدا بأنه لا وجود لأعراض خطيرة.