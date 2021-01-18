صنهاجي.. الوضعية التي تعيشها الجزائر أجبرتها لاقتناء أكثر من لقاح

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، إن تعدد اللقاحات كان سيكون أحسن لو كانت الجزائر تعيش وضعية أخرى.

وأوضح كمال صنهاجي، أن الجزائر تعيش في خطر، والوضعية التي تعيشها أجبرت الحكومة إلى اقتناء أكثر من لقاح.

وأضاف المتحدث في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الحل الوحيد لمواجهة أي ندرة في ظل الطلبات الكثيرة من عديد الدول، هو تعدد المنتجات.

وأشار صنهاجي، إلى أن اقتناء لقاح واحد هو الأفضل حاليا لأن الجانب اللوجيستيكي، يكون أسهل والوتيرة فيه أسرع.

وأكد رئيس الوكالة الوطنية، أن جائحة كورونا فاجأت الجميع و”لم نكن مستعدين لمواجهتها”.