صنهاجي: الوكالة سيّدة في قراراتها وستعمل على إصلاح المنظومة الصحية

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي، أن إنشاء الوكالة سيسمح بإصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية.

وأوضح البروفسور صنهاجي، أن الوكالة جاءت في مرحلة هامة وستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في ميدان الصحة.

وأضاف صنهاجي، أن الوكالة تهدف إلى رسم علاقة مباشرة بين الأمن والإستقرار الوطني والصحة العمومية، مفيدا بأن الرئيس منح الوكالة صلاحيات هامة بحيث ستمتلك السيادة في قراراتها و ما تقرره سيتم تجسيده على أرض الواقع، في خطوة لإصلاح المنظومة الصحية وإكسابها سمعة جيدة.

وأضاف صنهاجي، أن الوكالة تعد بمثابة “مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها وهذا مرتبط بالأمن الوطني، ولهذا سنعمل على تحسين سمعتها ونوعية العلاج حتى يستجيب للطلب”.

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضي وعدم تكرارها، مضيفا أنه سيتم إستخدام تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وبمعطيات عظمى.