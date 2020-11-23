صنهاجي: فيروس كورونا يتحول وقد يصبح أشد خطورة ويقتل أشخاصا أصحاء!

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، إن فيروس كورونا يتحول شيئا فشيئا وقد يصبح أكثر خطورة.

وأورد صناهجي في تصريح للتلفزيون العمومي: “الوقاية من فيروس كورونا قضية مواطنة ويجب عدم التهاون في هذه الفترة لأن الفيروس يعرف طفرات جينية وقد يصبح أشد فتكا وخطورة”.

وأضاف الدكتور، إن الفيروس يتحول، ومن الممكن أن يصبح أشد خطورة ويقتل أشخاصا أصحاء “ليس لديهم أمراض مزمنة”.

وتابع صناهجي، إن هذه القضية تهم كل الشعب، ويجب أن نعتبر هذا الفيروس موجود في كل مكان، لكي يكون لدينا وعي لتجنب الأشياء الملوثة به.

وأوضح ذات المسؤول، إن كل الأشياء الملموسة فيها خطر، ويجب أخذ التدابير اللازمة كغسل الأيدي عدة مرات وتنظيف كل ما يدخل إلى المنزل واستعمال الكمامة.

ودعا صناهجي، إلى ضرورة تجنب نقل العدوى للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وحمايتهم.

مشيرا إلى أنه يجب تلقيح هذه الفئة، بلقاح الإنفلونزا الموسمية، ولكن بإستشارة الطبيب.