صنهاجي لـ”النهار”: ملامح الموجة الثالثة للوباء بدأت في الظهور

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الخميس، في تصريح خص به “النهار”. على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية لعلم المناعة. أن الوضعية الصحية للبلاد، تشهد تصاعدا في العدوى بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار صنهاجي أن اللقاح يلعب دورا كبيرا في التصدي ومواجهة هذا الفيروس. كما أفاد أن ملامح الموجة الثالثة للوباء بدأت في الظهور، لأن الإصابات في تصاعد ولكن بصفة تدريجية.

وأورد المتحدث أنه لتفادي الدخول في الموجة الثالثة يجب تلقيح على الأقل 20 مليون مواطن، قبل الخريف المقبل. بمعدل 200 ألف جزائري يوميا وهذا مستحيل حاليا. لعدم وجود كميات اللقاح الكافية.