صنهاجي: لن نتبع أي نظام.. وسنستحدث نظام صحي خاص بالجزائر

قال كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أن أزمة كورونا الصحية سمحت بإعادة النظر وتقييم القطاع الصحي بالجزائر.

وأضاف صنهاجي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن اللجنة ستعتمد على تقنيات تسيير جديدة ومستحدثة، مشيرا إلى أنها ستعتمد أيضا على التكوين وسنستعين بكفاءاتنا الجزائرية في الخارج والإستفادة منها هنا لتدريب الكفاءات المحلية.

وفي سياق ذي صلة، أوضع رئيس الوكالة، أن أزمة كورونا الصحية سمحت بإعادة النظر وتقييم القطاع الصحي بالجزائر، خاصة وأن الأزمة سمحت باعداد نظرة واقعية لننطلق منها لمعالجة كل النقائص.

وأوضح ذات المتحدث، أن فيروس كورونا يتطلب الحذر واليقظة وهو يختلف عن فيروس إيبولا، مؤكدا أن الجزائر لن تتبع أي نظام صحي 100 بالمائة، بالرغم من أننا هنا في الجزائر نعتمد إلى حد ما على النظام الصحي الفرنسي.

كاشفا أن الجزائر ستعمل بجد على أخذ الأحسن من كل هذه الأنظمة الصحية الأربعة ومنه نستحدث نظام صحي جزائري خاص بنا.