صنهاجي: هذا موعد ذروة الموجة الرابعة في الجزائر

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، إن موعد ذروة الموجة الرابعة من الوباء ستكون بعد 4 أسابيع.

ودعا البروفيسور كمال صنهاجي خلال حلوله على برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، المواطنين للتوجه بقوة لتلقي التلقيح.

وأضاف “فعالية اللقاح لا تظهر إلا بعد مرور مدة زمنية معينة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف. بعد تلقي الجرعة، لتكوين مناعة ضد الفيروس”.

وتابع صنهاجي “التلقيح سيمكننا من مجابهة الفيروس بحلول شهر ديسمبر فصل الشتاء أين يبلغ الفيروس ذروته بمناعة مفعلة”.

وأوضح ذات المتحدث أن المناعة الجماعية الشاملة هي التي تقضي على انتشار الفيروس والتي تؤمن من خلال تلقيح شامل.

وقد كشف صنهاجي سابقا أن مؤشر نقل العدوى قد تجاوز الحالة الواحدة خلال الأيام الأخيرةداعيا إلى التحلي بالحيطة والحذر والإستعداد لمواجهة هذه الوضعية الوبائية في حالة وقوعهاسيما وأنها دائما تسجل بعد تلك التي تمس الدول الأوروبية.

وعبّر البروفسور صنهاجي من جهة أخرى عن أسفه لبلوغ نسبة ضئيلة من التلقيح بالجزائركما تخوّف من خطورة الوضعية الوبائية وصعوبة المواجهة في حالة تسجيل موجة محتملة رابعة.

من جهته كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفسور رياض محياوي. عن وقوع موجة رابعة بعد الوضعية الوبائية التي عرفتها بعض الدول التي مرت بهذه الموجة سابقا وهي تعيش أخرى. خاصة وأن الفيروس لازال ولو بنسبة ضئيلة نوعا ما منتشرا بالجزائر ولم لم يتلاش بعد.

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