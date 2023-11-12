صن داونز يتوج بأول نسخة من الدوري الإفريقي على حساب الوداد

توج فريق ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإفريقي، في نسخته الاولى، على حساب الوداد المغربي.

وجاء تتويج نادي صن داونز، بعد فوزه في لقاء العودة من الدور النهائي، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب الوداد المغربي، بملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بجنوب افريقيا.

وكان لقاب الذهاب من ذات الدور، والذي أجري بالمغرب، قد انتهى لصالح الوداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن هذا النهائي للطبعة الأولى من الدوري الإفريقي، جرى بحضور رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، ورئيس “الكاف” باتريس موتسيبي.