صهر سعيداني أمام القضاء الفرنسي بعد إعتدائه على رشيد نكاز

سيمثل اليوم الأربعاء صهر الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني أمام محكمة فرساي بفرنسا.

على خلفية اعتدائه على الناشط السياسي رشيد نكاز، في فرنسا.

ونشر رشيد نكاز الخبر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، مشيرا إلى “الصدفة القضائية” على حد تعبيره.

والمتمثلة في أن ابن شقيقة عمار سعيداني والذي يعتبر صهره أيضا سيمثل أمام القاضي السابق لمكافحة الإرهاب “مارك تريفيديتش”.

الذي كان مسؤولا عن ملف الرهبان السبعة الذين تم اغتيالهم في تبحيرين، والذي يشغل منذ جويلية الماضي رئيس غرفة بمحكمة فرساي.

كما ذكّر نكاز أنه في 25 جانفي الماضي تم تغريم سعيداني بـ 127 أورو وهو ما يعادل رسوم المحكمة، وشهر حبس غير نافذة.