صهيب ناير: “الاستدعاء للمنتخب الوطني تتويج لمسار صعب وصبر طويل”

عبّر المدافع الدولي الجزائري، ولاعب غانغون الفرنسي، صهيب ناير، عن فخره الكبير بعد تلقيه أول دعوة لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

معتبرًا الخطوة بمثابة تتويج لمجهود سنوات طويلة من العمل والتضحيات، رغم العراقيل والإصابات التي واجهها في بداياته.

في حوار صريح خصّ به صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، أمس الخميس، قال اللاعب:””تلقيت دعوة منتخب بلادي، وهذا في حد ذاته يُعدّ إنجازًا شخصيًا”.

وأضاف المتحدث:”أعلم أنني لم أرتدِ القميص الوطني رسميًا بعد، لكن مجرد التواجد ضمن القائمة يُمثل بالنسبة لي اعترافًا بمجهودي، خاصة بعد ما قدّمته مع رديف غانغون والفريق الأول”.

وأردف: “كانت لحظة فخر حقيقي بالنسبة لي. عشتُ فترات صعبة في الفئات السنية، لكني تمسكت بالأمل ولم أستسلم. الالتحاق بنادٍ محترف هو بحد ذاته محطة مهمة في مشواري، لكنه مجرد بداية. الآن يُنظر إليك كلاعب له قيمة في مركز التدريب، لكنك مطالب يوميًا بإثبات قدراتك وصقل شخصيتك لبلوغ القمة”.

وعاد ناير ليكشف تفاصيل موجعة عن رحلته مع الإصابات خلال تجربته السابقة مع نادي تولوز، حيث صادفته سلسلة من العوائق البدنية كادت تعصف بمسيرته، فقال: “لم أتمكن من إكمال موسم واحد دون إصابة. تعرضت لإصابتين خطيرتين في أسفل الظهر، الأولى أبعدتني عن الملاعب لخمسة أشهر، والثانية لستة أشهر. ثم أصبت بكسر في مشط القدم، ما زاد من تعقيد وضعي”.

وأضاف: “رغم مستواي الجيد مع فرق الناشئين وحتى مع المحترفين، إلا أني لُقّبت باللاعب الزجاجي، وبأنني غير موثوق بسبب كثرة إصاباتي. كان ذلك مؤلمًا على المستوى الذهني، لكنه لم يُضعف من عزيمتي، بل زادني إصرارًا على النجاح”.