صهيب ناير “:سعيد جدا والأجواء رائعة في بيت المنتخب”

ابدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني صهيب ناير سعادته الكبيرة لاستدعائه من قبل الناخب الوطني فلاديمر بيتكوفيتيش للتربص الذي انطلق اليوم الإثنين بسيدي موسى.

وقال صهيب ناير في تصريح له لـ “النهار” بمطار هواري بومدين أثناء مغادرته و رفقائه أرض الوطن صوب بوتسوانا “أشعر بإحساس جيد، بالتواجد لأول مرة مع المنتخب الوطني وإلتحاقي ببلدي الجزائر”.

كما أضاف مدافع فريق غانغون الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية “بصراحة المنتخب الوطني يملك توليفة رائعة من اللاعبين”.

وختم اللاعب الشاب الذي ينشط في منصب مدافع أيمن “الأجواء رائعة و شخصيا حلمي تحقق بالتواجد مع المنتخب لأول مرة في مشواري”.