صهيب ناير ينتقل إلى سانت ايتيان بعقد حتى 2030

أعلن نادي سانت ايتيان الفرنسي، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير (24 عامًا)، قادما من نادي غانغون.

ووفقا لبيان لـ “النادي الأخضر”، عبر موقعه الرسمي، تم التعاقد مع المدافع الجزائري، إلى غاية سنة 2030، وسيحمل القميص رقم 18.

وعبّر صهيب ناير، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى سانت ايتيان، وصرّح للموقع الرسمي للنادي: “سانت ايتيان نادٍ أسطوري وأنا فخور جدًا بالانضمام إليه. لم تتح لي فرصة اللعب في ملعب جوفروي غيشار من قبل، وأتطلع لاكتشاف الأجواء هناك بقميص النادي”.

من جهته، أكد المدير الرياضي للنادي أن اللاعب كان محل متابعة منذ أشهر. مشيدًا بشخصيته وقدرته على التأقلم والمساهمة في بناء مجموعة قوية للموسم الجديد.