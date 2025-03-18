صهيب ناير: ارتداء قميص المنتخب الجزائري كان حلمي منذ الصغر

عبّر الوافد الجديد في صفوف المنتخب الوطني، مدافع نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير، عن سعادته بتمثيل الخُضر، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عبر حسابها على أنستغرام، مقطع فيديو للحظة وصول اللاعب، صهيب ناير إلى مركز سيدي موسى حيث صرّح اللاعب: “إنه لأمر مذهل، وفخر كبير لي الالتحاق بالمنتخب الوطني. إنه حلم الطفولة”.

وأضاف لاعب غانغون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي: “سأعمل على تقديم الإضافة للمنتخب. تنتظرنا مواجهتان مهمتان أمام بوتسوانا والموزمبيق. آمل تحقيق الفوز والظفر بستّ نقاط والتأهل لنهائيات كأس العالم”.

للإشارة، وجه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الدعوة للمدافع، صهيب ناير، بعد مراقبته بصفة منتظمة خلال الفترة الأخيرة، وإعجابه بإمكانياته.